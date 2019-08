Tensione a bordo della Open Arms, il pm: «Situazione esplosiva», Migranti si gettano in mare

Tensione a bordo della Open Arms. Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. A tuffarsi per cercare di raggiungere la riva, che dista circa 800 metri è stato un gruppo di una decina di migranti. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. A monitorare la situazione c'è anche una motovedetta della guardia di finanza.

«La situazione sulla nave Open Arms è esplosiva, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male». Così il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa.

«C'è una situazione di emergenza a bordo della Open Arms». È quanto fanno sapere dalla imbarcazione della ong spagnola dopo che nove migranti, poco fa, si sono gettati in acqua. Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, raggiungerà a breve in elicottero Lampedusa per seguire da vicini gli ultimi sviluppi sulla Open Arms, dopo che nove migranti si sono gettati in mare per raggiungere la terraferma. A bordo del velivolo insieme con il Procuratore anche uno staff medico qualificato. La situazione è sempre più tesa sulla nave della ong. Non è escluso che il magistrato possa anche salire a bordo della imbarcazione.



Medici del Poliambulatorio e soccorritori sono nel molo di Lampedusa per assistere i naufraghi che si sono gettati in mare per raggiungere la riva a nuoto e poi recuperati dalla Guardia costiera. Hanno rischiato di annegare, spiegano i soccorritori, i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms per cercare di raggiungere a nuoto la riva, che dista circa 800 metri dalla nave, è poi recuperati da a guardia costiera. Il mare è molto agitato, a Lampedusa soffia un forte vento.



