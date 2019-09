Migranti Ocean Viking a Messina: iniziato lo sbarco dei 182

Sono cominciate verso le 11 di questa mattina sulla banchina Norimberga del porto di Messina le operazioni di sbarco dei 182 migranti a bordo dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. I profughi, tra cui numerose donne e 14 bambini uno dei quali di soli otto giorni, erano stati soccorsi la settimana scorsa al largo delle coste libiche. A bordo c'è anche una donna all'ottavo mese di gravidanza ed è stata una delle prime a scendere dalla nave.

Migranti, a Malta un'intesa a metà: dai barchini ai rimpatri ecco i buchi dell'accordo

I rischi della bozza/ Compromesso che ha bisogno di vere garanzie di C.Nordio

La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell'Ue. Sulla banchina del Molo Norimberga è stata allestita la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura. Ad attendere i migranti Forze dell'Ordine, uomini della croce rossa, dell'Asp di organizzazioni di volontariato e del Comune.



Giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre anni. Le operazioni di sbarco sono ancora in corso al molo Norimberga.

Successivamente i profughi saranno accompagnati nell'hotspot di Bisconte, allestito nella caserma Gasparro. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell'Ue.