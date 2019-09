Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo 82 persone soccorse

Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of safety', il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

Migranti: Germania e Francia pronte ad accogliere il 25% ciascuna

Migranti, Conte: sarà la Ue a gestire la redistribuzione



#OceanViking @gab_eminente “Ci sono 82 persone che hanno subito enormi traumi, chiediamo una soluzione rapida per risparmiare loro altre inutili sofferenze. Sappiamo che i Governi #UE stanno cercando un accordo, ma intanto che si facciano sbarcare” https://t.co/hpII8ZC2w4 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 13 settembre 2019

