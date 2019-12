Migranti, la Ocean Viking approda a Taranto con 159 persone: «Attivata la procedura per la redistribuzione»

Migranti, la nave Ocean Viking approda nel porto di Taranto con 159 persone: «Attivata la procedura per la redistribuzione». «La Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 159 migranti attualmente a bordo della Ocean Viking. Francia, Germania e Portogallo hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo. Sulla scorta del rapporto ormai consolidato di collaborazione e solidarietà europea è stato indicato quindi Taranto come porto di sbarco». Ne dà notizia il Viminale.

