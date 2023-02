Migranti, barcone si spezza in mare davanti alle coste di Crotone: 34 morti, cadaveri sulla spiaggia. Si cercano dispersi

Dramma migranti a Crotone. Un'imbarcazione è naufragata all'alba e al momento il bilancio è di 34 migranti morti ma il conto finale delle vittime rischia di aggravarsi dal momento che il numero di persone presenti sull'imbarcazione al momento del naufragio potrebbe essere di oltre 100. Per ora sono circa 50 le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. L'imbarcazione - su cui viaggiavano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan - sarebbe finita contro gli scogli a causa del mare agitato.

Nell'area - dove il mare è forza 3-4 - sono attivi fra l'altro due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Secondo le fonti i migranti «non hanno fatto in tempo a chiedere aiuto» e alcuni dei sopravvissuti avrebbero raggiunto la costa con i propri mezzi.

