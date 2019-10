Migranti, naufragio a Lampedusa: recuperati i cadaveri di 2 donne, 22 superstiti in salvo

Naufragio di una barca di migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora i cadaveri di due donne e 22 superstiti - tra i quali donne e bambini -, che sono stati già trasferiti in porto.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati, oltre alle unità navali della Guardia costiera e della Guardia di finanza, anche un elicottero delle Fiamme gialle che sta sorvolando la zona del disastro, a meno di un miglio dalla costa. I cadaveri delle due donne sono stati sbarcati sul molo Favaloro alle 4:30 da una motovedetta della Capitaneria di porto. Alle 4:55 altre due motovedette della Guardia di finanza sono rientrate in porto con i 22 superstiti. Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento e le previsioni per i prossimi giorni sono proibitive.

