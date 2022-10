Migranti, barchino con 70 persone si ribalta nei pressi di Lampedusa: dispersa una neonata

Un barchino in legno si è ribaltato nei pressi dell'isolotto di Lampione, vicino all'isola di Lampedusa, mentre si avvicinava la motovedetta della Guardia di Finanza per il soccorso. Una settantina di migranti è finita in acqua, ma sono stati tutti tratti in salvo. Una coppia ha raccontato ai soccorritori che la bimba di pochi mesi è caduta in acqua. Sono in corso le ricerche. Il barchino è affondato.

Lampedusa, affondato un barchino di migranti: cosa è successo

Il barchino, con a bordo 72 persone, si sarebbe ribaltato perché, alla vista dell'unità di soccorso delle Fiamme Gialle, tutti i migranti si sarebbero spostati su un lato. In mare, nei pressi di Lampione, sono finiti 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali. Tutti sono stati recuperati e issati a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza. Sarebbe dispersa invece una neonata di appena due settimane. È allarme, e corsa contro il tempo, nelle acque antistanti a Lampedusa dove tutte le motovedette disponibili si stanno occupando di scandagliare il tratto di mare dove il barchino di 6 metri è colato a picco.