Migranti, Musumeci firma l'ordinanza: «Via i profughi dalla Sicilia entro domani»

Il governatore della Sicilia passa al contrattacco. Entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal Governatore siciliano Nello Musumeci.

Covid, l'ira di Musumeci: «Chiudo subito in Sicilia tutti gli hotspot per i migranti, si attivi un ponte aereo»

«L'ordinanza è stata pubblicata questa notte. - scrive lo stesso Musumeci - Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l'Europa si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi».

«Ho fatto i complimenti a Musumeci, uomo libero che ha detto: 'entro domani non voglio più un immigrato clandestino in Sicilià». Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a un'iniziativa a Foggia.

«La chiusura degli hot spot decisa dal governatore Musumeci è la conseguenza inevitabile dell'irresponsabilità con cui il Viminale ha lasciato precipitare la situazione ignorando per mesi gli allarmi e gli appelli lanciati dalle autorità siciliane - dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini -, anche dopo la moltiplicazione dei focolai epidemici. Se siamo arrivati a questo livello di scontro istituzionale, dunque, la colpa è unicamente del governo nazionale, prigioniero dell'ideologia dell'accoglienza e incapace anche di far sentire la sua voce in Europa. Dov'è finito lo »storico« accordo di Malta sulla relocation dei migranti?».

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA