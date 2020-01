Migranti, multa di 300 mila euro al comandante nave Ong Lifeline: violò divieto d'ingresso in acque italiane

Migranti, multa davvero salata al comandante nave Ong Lifeline: la sanzione di 300 mila euro è stata notificata a Claus Peter Reisch, comandante della Lifeline, la Ong impegnata per il recupero dei naufraghi nel Mediterraneo. Si tratta del tipo di sanzione introdotto dal decreto sicurezza bis - di cui il governo ha annunciato la modifica nei mesi scorsi - e che prevede multe per le Ong che non rispettano il divieto di ingresso in acque territoriali italiane.

A riferire della multa, in un tweet, è lo stesso Reisch, secondo il quale la sanzione si riferisce alla violazione del divieto di ingresso in acque italiane dopo un soccorso effettuato a fine agosto con la Marie Eleonore, l'ultima nave sequestrata con le norme del decreto sicurezza bis e ferma dal 2 settembre nel porto di Pozzallo. «Purtroppo dopo la battaglia un'altra battaglia. Sono stato multato in modo incredibile in Sicilia. Farò ricorso ma nel frattempo è tutto molto costoso», ha scritto Reisch postando la foto del decreto notificatogli.

Leider ist nach der Schlacht vor der Schlacht....

Mir wurde auf Sizilien ein Bußgeld von sagenhaften

€ 300.000.- aufgebrummt. Ich gehe dagegen vor aber das ist alles sehr teuer.

Wollt Ihr mich und Martin den 1. Offizier unterstützen ?https://t.co/Y6aNwP06rR pic.twitter.com/uT57MwYYGz — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) 8 gennaio 2020

