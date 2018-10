Migranti, gommone in difficoltà al largo di Malta. La Valletta chiede intervento a nave italiana

Alla nave Mare Jonio, l'ex rimorchiatore battente bandiera italiana della missione umanitaria Mediterranea che pattuglia il Mediterraneo centrale per soccorrere eventuali migranti, è arrivata una richiesta di intervento da parte di Malta per un gommone in difficoltà al largo dell'isola Stato. La Valletta, secondo quanto riferisce Mare Jonio in un tweet, ha dichiarato di non avere mezzi per intervenire. «Stiamo andando ma chiediamo intervento Italia prima che sia troppo tardi», è l'allarme lanciato dalla missione Mediterranea.

Ricevuta comunicazione da Malta su gommone in difficoltà.

Malta dichiara di non avere assets e ci chiede di recarci sul posto.

Il gommone a circa 13NM da #MareJonio e a 26NM da Lampedusa.

Stiamo andando ma chiediamo intervento Italia prima che sia troppo tardi. pic.twitter.com/osq2jCkCMy — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 12 ottobre 2018

Il gommone trasporterebbe 70 persone e si troverebbe in acque internazionali non lontano da Lampedusa. Lo rende noto la nave Jonio - Mediterranea che stava facendo rientro in Italia e che ora si dirige verso l'imbarcazione in difficoltà. Il gommone attualmente si troverebbe a circa 13 miglia dalla nave Mare Jonio e a 26 miglia da Lampedusa. «Malta e Italia non intervengono», scrive il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni su Twitter.

Ultimo aggiornamento: 01:03

