Migranti, Lamorgese: «La Libia è disponibile a rivedere l'accordo»

«L'1 novembre l'ambasciata italiana a Tripoli ha proposto la convocazione di una riunione della Commissione congiunta Italia-Libia per concordare un aggiornamento del Memorandum attraverso modifiche per migliorarne l'efficacia e la proposta è stata accolta dalla Libia che ha comunicato la sua disponibilità a rivedere il testo». Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nella sua informativa alla Camera sull'accordo con la Libia per contrastare l'immigrazione illegale.

