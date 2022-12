Migranti, hotspot di Lampedusa al collasso: oltre mille trasferimenti bloccati dal maltempo. «Nave Ong salva 33 naufraghi»

Hotspot di Lampedusa in emergenza. Nella struttura di contrada Imbriacola attualmente ci sono 1.068 migranti a fronte di una capienza di 350 posti. Gli ultimi a essere stati accolti ieri notte sono stati 33 naufraghi salvati dalle acque lo scorso martedì dall'Ong tedesca, Louise Michel, il gruppo di naufraghi si trovava in acque internazionali al largo della Libia.

Migranti Lampedusa: la situazione

Ieri 250 rifugiati hanno lasciato l'isola su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, che al momento lavora lavora senza sosta per alleggerire la pressione sul centro. Nelle prossime 24 ore non sarebbero previsti altri trasferimenti. Il maltempo di questi giorni ha reso molto difficile tutti gli spostamenti dei migranti, anche se questa mattina sull'isola sembra essere tornato il sereno. Le forti piogge e il mare agitato degli scorsi giorni hanno bloccato anche i traghetti con cui gli ospiti dell'hotspot dovevano essere condotti a Porto Empedocle.

Questa notte nel centro di prima accoglienza sono inoltre arrivati 33 egiziani, sbarcati al porto commerciale di Lampedusa, dalla motonave della Ong tedesca Louise Michel. Il natante era stato autorizzato all'attracco. Il gruppo, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, era partito alle 10 del 6 dicembre da Sabratha, in Libia. Restano in attesa di un porto sicuro, invece, gli oltre 500 migranti a bordo della Geo Barents e dell'Humanity 1. Tra loro pure donne e minorenni non accompagnati.

