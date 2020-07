Migranti, tensione tra i 180 a bordo della Ocean Viking: minacciano di gettarsi in mare

Tensione a bordo della Ocean Viking tra i 180 migranti soccorsi: alcuni minacciano di gettarsi in mare. Lo afferma Sos Mediterranee che denuncia la «mancanza di solidarietà» dei Paesi Ue: «ancora una volta siamo lasciati in un limbo senza alcuna indicazione di un porto di sbarco». Le persone sono state recuperate in 4 diverse operazioni in 5 giorni nelle aree Sar italiana e maltese. «Alcuni dei sopravvissuti sono in condizioni precarie in mare da 8 giorni. La situazione è insopportabile», spiega la ong francese.

⚡️DÉCLARATION - L'anxiété grandit parmi les 180 rescapés laissés en suspens à bord de l’#OceanViking. Aucun port assigné par les autorités européennes 👉 https://t.co/KzhNG1AZba pic.twitter.com/2y5AhwdAB3 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) July 2, 2020



Tra i 180 della Ocean Viking - di 13 nazionalità - ci sono 2 donne (una incinta) e 25 minori, 17 dei quali non accompagnati. Molti, fanno sapere dalla nave, «hanno bruciature da sole e carburante, una persona è stata evacuata dalla Guardia costiera italiana.

Abbiamo mandato cinque richieste - spiega Fredric Penard, direttore delle operazioni di Sos mediterranee - alle autorità marittime italiane e maltesi per un porto di sbarco e abbiamo ricevuto solo due risposte negative finora. Che fine ha fatto l'Accordo di Malta per il ricollocamento dei migranti salvati?

