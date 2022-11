Migranti, Humanity 1 a Catania lo sbarco di 144 profughi: a bordo restano 35 persone. Attesa anche la Geo Barents con 572 migranti

Nel porto di Catania sarebbero sbarcati 155 profughi sui 179 migranti presenti a bordo della nave Humanity. Lo riporta Sky tg 24. Sarebbero fatte scendere solo persone fragili. A bordo resterebbero 24 persone. La Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 572 migranti, dovrebbe arrivare nel porto di Catania intorno alle ore 13. Questa mattina, ha reso noto la ong, le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo. Medici Senza Frontiere fa sapere che dei 572 a bordo, 3 donne sono in gravidanza mentre sono piu« di 60 i minori, di cui 50 non accompagnati.

I primi a sbarcare

Tre donne minorenni con un bambino di 7 mesi sono i primi naufraghi ad aver lasciato la Humanity 1, della ong Sos Humanity. Poi hanno cominciato a scendere uno ad uno i minori, molto lentamente. Tra gli ispettori a bordo, in tutto tre, anche un rappresentante del ministero della Salute. Lo riferisce la stessa ong. L'ispezione delle autorità italiane per individuare fragili, donne e bambini, che saranno fatti sbarcare, è ancora in corso. Negli ultimi giorni la ong aveva riferito che a bordo ci sarebbero oltre cento minori. Sono in tutto 35, e non 24 come appreso precedentemente, i naufraghi rimasti a bordo della ong Sos Humanity 1 al porto di Catania, a conclusione delle ispezioni. Nel capoluogo etnei dunque sarebbero così sbarcati 144, uomini adulti, dei 179 migranti. Lo riferisce la stessa ong.

I controlli sanitari

«Siamo attrezzati per ogni caso di emergenza, se ce ne fossero, a bordo della nave Humanity 1, ancorata al porto». Lo ha affermato, al molo di Levante di Catania, Stefano Principato della Croce rossa italiana, confermando che sull'imbarcazione dell'ong è ancora in corso il controllo sanitario da parte dei medici degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera(Usmaf). Le persone sbarcate saranno accompagnate con gli autobus di linea urbana comunali dell'Amts nel Palaspedini, il palazzetto dello sport di piazza Spedini. «La struttura - conferma Marco Romano della Protezione civile del Comune di Catania - è pronta ad accogliere tutti gli ospiti presenti sull'Humanity 1. Anche se prende consistenza la voce che domani dovrebbero arrivare altre navi di ong a Catania, cercheremo di dare come sempre il massimo dell'ospitalità».

IL DECRETO FIRMATO - È stato firmato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme ai colleghi di Interno e Difesa, il divieto alla Geo Barents di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali. A tutte le persone che restano sulla imbarcazione sarà comunque assicurata l'assistenza occorrente per l'uscita dalle acque territoriali. Lo confermano fonti vicine al ministro Salvini.

LETTA - «Il #caricoresiduale e lo #sbarcoselettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a #Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi di umanità e alle regole internazionali. #Humanity1». Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

