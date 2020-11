Migranti, addio al piccolo Ysuf, morto annegato davanti alla madre: la sepoltura nel cimitero di Lampedusa

Addio a Ysuf Ali Kanneh, 6 mesi, nato nella Guinea e morto annegato nel canale di Sicilia. Il neonato è stato seppellito a Lampedusa e ora tocca a lui e al dolore urlato dalla madre ricordarci il dramma dei migranti che continuano a morire mentre inseguono il sogno di una vita dignitosa.

Totò Martello, sindaco di Lampedusa, lo sottolinea con una foto postata sul suo profilo Facebook.

APPROFONDIMENTI MONDO Migranti, le urla della madre dopo il naufragio: «Ho perso il... SICILIA Migranti, seppellito a Lampedusa il neonato di 6 mesi annegato: la...

Non è stato facile decidere di pubblicare questa foto, che racconta la cruda realtà. Adesso il piccolo #Ysuf riposa nel Cimitero di #Lampedusa. Non ci sono parole per descrivere il dolore della madre, che fino all’ultimo è stata accanto a quella bara.

Migranti, seppellito a Lampedusa il neonato di 6 mesi annegato: la bara piccola trovata solo oggi

Si chiamava Ysuf, aveva sei mesi e veniva dalla Guinea con la sua mamma diciassettenne. E' annegato nel Mediterraneo, la vittima più giovane del naufragio dell'11 novembre, mentre la mamma urlava il suo nome e si sporgeva dal gommone. E questa mattina Ysuf è stato seppellito nel cimitero di Lampedusa: la bara bianca - è stata trovata solo oggi la bara piccola - è stata tumulata nell'area del cimitero dove ci sono già dei migranti senza nome, vittime di altre sciagure del mare. Sul terreno, oltre a dei mazzi di fiori e candele, è stata collocata una specie di lapide in cui è scritto il nome del piccino: Ysuf Ali Kanneh, la data e il luogo di nascita: 26.04.2020, Libia. È stata realizzata all'interno dello scafo di un'imbarcazione che è sormontata da un arcobaleno, mentre la data del decesso: 11.11.2020 è stata inserita, con la scritta Mediterraneo, in fondo al mare. Ad assistere alla piccola cerimonia funebre e alla tumulazione della bara c'era anche la mamma del piccino: una diciassettenne. Presente anche il parroco dell'isola, don Carmelo La Magra.

Non è stato facile decidere di pubblicare questa foto, che racconta la cruda realtà. Adesso il piccolo #Ysuf riposa... Pubblicato da Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa su Domenica 15 novembre 2020

aa

aa

© RIPRODUZIONE RISERVATA