«Migranti scaricati al confine», la Francia smentisce Salvini: normale respingimento

La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri dal ministro dell'Interno sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese «mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo», si legge in un comunicato della prefettura della regione francese delle Hautes-Alpes. Parigi, in sostanza, spiega che quello documentato nel video di Salvini non è altro che un normale respingimento.

La prefettura delle Hautes-Alpes spiega che i tre migranti lasciati «sulla linea esatta di demarcazione della frontiera franco-italiana sulla Rn 94» come si vede nel video postato da Salvini, «erano stati controllati al punto di attraversamento autorizzato di Monginevro, 500 metri più lontano sulla Rn 94. Provenienti direttamente dall'Italia e sprovvisti di documenti di viaggio, si sono visti notificare il rifiuto di ingresso sul territorio francese. Conformemente alla procedura, il commissariato di Bardonecchia è stato immediatamente informato».



Ultimo aggiornamento: 10:33

