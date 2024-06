Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

La Procura nazionale antimafia è già al lavoro dopo l’esposto presentato martedì scorso da Giorgia Meloni, secondo cui «i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengono utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare». E a gestirli, secondo la premier, è la criminalità organizzata, chiedendo fino a 15.000 euro a pratica. Il procuratore della Dna Giovanni Melillo a breve potrebbe inviare atti di impulso alle Procure distrettuali antimafia più interessate dal fenomeno - a cominciare da quella di Napoli - per sollecitare indagini sul tema o fare il punto su quelle già esistenti. «Da alcune regioni, su tutte la Campania, abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro», ha infatti spiegato il presidente del Consiglio. «Stiamo sul pezzo e non siamo preoccupati - ha rassicurato ieri il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - Abbiamo migliaia di uomini delle forze dell'ordine, abbiamo magistrati di altissimo livello e monitoriamo qualsiasi tipo di fenomeno». Sulla stessa lunghezza d'onda il prefetto di Napoli, Michele di Bari: «Il fenomeno è monitorato e ci affidiamo alla magistratura affinché vengano subito individuati i responsabili».

I DATI

«Sui permessi per lavoro stagionale, cioè per lavoro in campo agricolo o turistico-alberghiero, nel 2023, su un totale di 282.000 domande, 157.000 arrivano dalla Campania, mentre 20.000 arrivano dalla Puglia. Solo che, per esempio nel settore agricolo, la Puglia ha circa il 12% delle imprese agricole italiane e la Campania solo il 6% - ha precisato Giorgia Meloni - Dato ancora più preoccupante è che a fronte del numero esorbitante di domande di nulla osta, solo una percentuale minima degli stranieri che hanno ottenuto il visto per ragioni di lavoro in base al “Decreto Flussi” ha poi effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro. In Campania, meno del 3% di chi entra con un nulla osta sottoscrive poi un contratto di lavoro. Significa che, ragionevolmente, la criminalità organizzata si è infiltrata nella gestione delle domande e i “decreti flussi” sono stati utilizzati come meccanismo per consentire l’accesso in Italia, per una via formalmente legale e priva di rischi, a persone che non ne avrebbero avuto diritto, verosimilmente dietro pagamento di denaro: secondo alcune fonti, fino a 15.000 euro per pratica». «La premier avrebbe potuto fare un viaggio molto più breve - ha commentato il governatore della Campania Vincenzo De Luca - Anziché andare dal procuratore Melillo, sarebbe dovuta andare dal ministro Piantedosi, responsabile della cura dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure».

I BENGALESI

Secondo l’inquilina di Palazzo Chigi, «l’ipotesi di infiltrazioni criminali sembra avvalorata dal fatto che la stragrande maggioranza degli stranieri entrati in Italia negli ultimi anni avvalendosi del “Decreto Flussi” proviene da un unico Stato, il Bangladesh, dove le autorità diplomatiche parlano di fenomeni di compravendita dei visti per motivi di lavoro». «I bengalesi, ricordo, sono anche la prima nazionalità di immigrazione illegale nei primi 5 mesi di quest’anno - ha precisato Meloni - e questo presuppone un collegamento forte tra organizzazioni criminali che operano nel paese di partenza e organizzazioni criminali che operano nel paese di arrivo. Abbiamo fatto una ricognizione solo sui due decreti flussi varati da noi, ma è ragionevole ritenere che le stesse degenerazioni si trascinassero da anni».