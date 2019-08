​Migranti, in 11 in una Bmw: bloccati dopo un inseguimento

Inseguimento ad altissima velocità all'alba di oggi per numerosi chilometri di un'auto della Polizia di Frontiera di Trieste e una Bmw sulla quale, si è scoperto poi, viaggiavano stipati dieci migranti e il passeur. La vicenda è cominciata questa mattina intorno alle 5.30, quando l'auto, con targa ungherese, è giunta, proveniente dalla Slovenia, al valico di Pese. Qui ha trovato una pattuglia della Polizia di Frontiera che ha segnalato l'alt per un controllo.

Al contrario, la Bmw ha accelerato ad alta velocità nel tentativo di sfuggire. Ne è nato un inseguimento lungo le strade del Carso triestino e poi in città fino a quando, nella zona di via Commerciale, a Scorcola, la vettura non si è infilata in un vicolo cieco. Gli agenti l'hanno bloccata perché non potesse più uscire ma il passeur, scappando a piedi, è riuscito a saltare una recinzione e a far perdere le sue tracce. Gli agenti hanno allora scoperto che nell'auto viaggiavano dieci uomini: otto cittadini turchi, di cui due minorenni, un iraniano e un afghano. Liberati, sono stati portati alla postazione di polizia di Fernetti per i rilievi personali di rito.



