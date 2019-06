Migranti, sbarcati a Genova i cento naufraghi salvati dalla "Cigali Fulgosi": «Alcuni morti durante la traversata»

Tutti a terra i migranti a Genova, con Salvini che ringrazia i vescovi per l'accoglienza ai naufraghi tratti in salvo nel canale di Sicilia e che hanno raccontato avere perso alcuni di loro durante la traversata.

«Ci hanno raccontato le sofferenze indicibili di due giorni in mare e sembra che ci siano stati dei morti tra i compagni di viaggio». Lo ha detto Paolo Cremonesi, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Galliera, che ha coordinato l'assistenza medica sottobordo al pattugliatore Cigala Fulgosi. Sul posto sono presenti anche degli psicologi.

«Si è concluso intorno alle 12 lo sbarco di donne e bambini. Per alcuni i medici hanno preferito l'invio in ospedale per accertamenti, ma non sembrano esserci patologie importanti». Ha poi detto Sergio Gambino, consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova, parlando ai giornalisti a Calata Bettolo delle operazioni di sbarco dei migranti della Marina Militare dalla Cigala Fulgosi, attraccata attorno alle 8.30 con a bordo un centinaio di naufraghi.

Le persone a bordo sono risultate di diverse nazionalità: «Libia, Camerun, Somalia, Costa d'Avorio, Nigeria e Mali», ha spiegato Gambino. Alle operazioni stanno prendendo parte anche mediatori culturali. In tutto per il momento sono scese 40 persone.

«Sono rimasti solo uomini adulti e, tra poco, cominceranno a scendere a gruppi di 10 per le visite mediche e l'identificazione». Per ora «nessuna notizia dal Viminale. Noi ci occupiamo dell'accoglienza», ha precisato Gambino parlando della destinazione dei migranti.

A bordo c'erano anche «23 minori, di questi ce ne sono di non accompagnati». Lo ha detto Sergio gambino della protezione civile regionale. «Da indicazioni del Viminale - ha aggiunto - pare che i bambini non accompagnati restino a Genova».

«Nessuno dei migranti arrivati oggi a Genova con la nave della Marina militare sarà a carico dei contribuenti italiani e ringrazio i vescovi italiani per la solidarietà concreta dimostrata». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a margine della parata ai Fori Imperiali. Il Vaticano si farà carico di una parte dei cento migranti soccorsi.

Intanto a Taranto una settantina di migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, è sbarcata questa mattina sulla spiaggia di Torre Colimena, marina di Manduria, Taranto. Sono tutti uomini adulti e qualche minorenne: quasi tutti, dopo essere stati fermati dai carabinieri sulla litoranea di Torre Colimena e nella località balneare di San Pietro in Bevagna, sono stati accompagnati provvisoriamente nello stadio comunale della vicina Avetrana. Successivamente saranno trasferiti nell'hot spot di Taranto Sono partite le operazioni di accoglienza, a cui partecipano le associazioni di volontariato. Le forze dell'ordine stanno indagando per individuare l'imbarcazione che ha portato i migranti sul litorale ionico.

