Nave Alan Kurdi, migranti sbarcano a Lampedusa: due mamme e due bimbi DIRETTA

La Alan Kurdi continua, intanto, la sua navigazione a zig zag, avanti e indietro, ai confini delle acque territoriali italiane ad una decina di di miglia a sud-est di Lampedusa. Il comandante dell'imbarcazione della ong tedesca Sea Eye - a bordo 64 migranti soccorsi e 17 uomini di equipaggio - non ha ancora ottenuto dal Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera di Roma l'autorizzazione ad entrare nelle acque territoriali.



È infatti in vigore il divieto messo nero su bianco ieri con una circolare del Viminale che definisce «non inoffensivo» il transito della Alan Kurdi in acque italiane. E l'imbarcazione tedesca si tiene così al limite delle 12 miglia dall'isola, in acque internazionali, in attesa di uno sblocco della situazione dopo la disponibilità comunicata dalla Germania a farsi carico di una parte dei migranti a bordo. A Lampedusa motovedette di Guardia costiera e Guardia della finanza monitorano la situazione.

Evacuazione medica per i due bambini e le rispettive madri che si trovano a bordo della Alan Kurdi . Motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza sono salpate da Lampedusa per fare il trasbordo dei quattro passeggeri della nave di Sea Eye che si trova in acque internazionali a circa 15 miglia da Lampedusa.