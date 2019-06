Migrante blocca rapinatore in supermercato a Gela e lo fa arrestare

A Gela un migrante senegalese ha sventato una rapina in un supermercato. È avvenuto poco prima delle 19, nel supermercato della catena Forte, in via Franco Franchi. Il trentenne ha affrontato e bloccato il malvivente che, armato di pistola (un'arma giocattolo) e travisato con un casco integrale, stava intimando al cassiere la consegna del denaro.

Latina, migrante salva due bimbi in mare: si è tuffato vestito e con il cellulare in tasca

In aiuto del giovane, conosciuto dal personale del negozio col nome di Henry, è intervenuto un militare della Guardia di finanza che, fuori servizio, stava facendo la spesa. Sul posto sono accorse due volanti della polizia che hanno arrestato il bandito.

Un'ambulanza del 118 ha soccorso il senegalese per le escoriazioni e le contusioni riportate nella colluttazione col rapinatore. A lui, già stimato dai clienti per l'aiuto che offre nel caricare la spesa in auto, sono andati i ringraziamenti della direzione e del personale del supermercato.

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA