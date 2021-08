Michele Passaretta morto a 37 anni: tragico incidente in scooter: a settembre si sarebbe sposato

Giovedì 12 Agosto 2021, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 17:29

Michele Passaretta, 37 anni, é morto la notte scorsa all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca - nell'alto Casertano - dopo un rovinoso incidente con il suo scooter finito, per cause da accertare, in un fossato. Passaretta era dipendente e maitre di sala del complesso turistico "Mamamare" di Baia Domizia. Il giovane, che stava rientrando a casa da una normale giornata di lavoro, è arrivato all'ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca in condizioni disperate. Inevitabile la morte, avvenuto per arresto cardiocircolatorio, nonostante i sanitari dell'ambulanza del 118 abbiano provato più volte a rianimarlo. L'incidente é avvenuto lungo la strada che collega Baia Domizia alla frazione sessana di Carano, dove l'uomo risiedeva dalla nascita; si sarebbe dovuto sposare a settembre con la sua Lucia e tra qualche giorno, subito dopo Ferragosto sarebbe andato in ferie per gli ultimi preparativi della cerimonia.

Michele, nelle prossime ore l'autopsia

La salma è stata trasferita al reparto di Medicina legale dell'ospedale Civile di Caserta dove, nelle prossime ore, sarà effettuato l'esame autoptico. Sconcerto su tutto il litorale domizio per la tragica morte di Michele. «Tutto il gruppo Mama - si legge sulla bacheca Fb del complesso turistico - si stringe intorno alla famiglia di Michele, ragazzo d'oro e valido collaboratore. Per tutti noi è un momento doloroso e lo ricorderemo sempre con commozione e affetto».