Michele Bravi fa inversione con l'auto, muore donna in moto. Il cantante annulla i concerti: «Sono sconvolto»

Il cantante Michele Bravi è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. Ne dà notizia lo stesso vincitore della 7/a edizione di X-Factor attraverso il suo legale Manuel Gabrielli.

La vittima è una 58enne che è morta dopo essersi schiantata con la propria moto contro l'auto guidata da Bravi che stava facendo inversione di marcia in via Chinotto, a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.50 di giovedì. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la motociclista era su una Kawasaki quando si è trovata davanti la Bmw che stava effettuando la manovra. Il cantante si è fermato per prestare i primi soccorsi, la donna è stata trasportata all'ospedale San Carlo dove è stato dichiarato il decesso circa un'ora dopo.



«Quanto accaduto - scrive il cantante in una nota affidata all'avvocato Gabrielli - ha certamente e intimamente sconvolto la vita di numerose persone: la mia e quella dei cari della defunta». «In questo momento - conclude Michele Bravi - non mi sento di affrontare gli impegni presi precedentemente».



Bravi ha deciso di sospendere da subito i propri impegni professionali. Gli impegni annullati sono i due live previsti per domani al Teatro Principe di Milano e quello di mercoledì a Roma, oltre a quelli legati alla promozione del suo romanzo e alle sue altre attività.

Ecco gli eventi annullati

Domenica 25 novembre 2018 || Milano @ Teatro Principe – ORE 17:00 – ANNULLATA

Domenica 25 novembre 2018 || Milano @ Teatro Principe – ORE 21:00 – ANNULLATA

Mercoledì 28 novembre 2018 || Roma @ Largo Venue – ORE 21:00 – ANNULLATA



Ultimo aggiornamento: 13:00

