Micaela Ramazzotti alla prima da regista: «Cresce la mia capacità di osare». In arrivo MoltoDonna

«Pazza di gioia per il mio film». L’attrice Micaela Ramazzotti, protagonista di una masterclass al Giffoni Film Festival, racconta in un’intervista a MoltoDonna il suo debutto alla regia con “Felicità”. «Questa esperienza ha fatto crescere la mia capacità di osare e la mia autostima. Prima trasferivo la mia fragilità ai personaggi che interpretavo. Orgogliosa di far parte del gruppo di colleghe a cui il cinema dà spazio», confida l’attrice, sulla copertina dell'inserto da in edicola giovedì 28 luglio (e dal 28 disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Focus su donne e pace con l’intervista a Irene Fellin, l’italiana ai vertici della Nato, rappresentante speciale del segretario per “Women, security e peace”.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto L'EVENTO Giffoni Film Festival 2022 LA DISCIPLINA Rimettersi in forma per l'estate MILANO Design Week, la creatività è donna

Si parla anche di estate. Intanto di moda, con le 5 idee pratiche e immancabili da mettere in valigia (a partire dall'abito sottoveste perfetto per ogni occasione), ma anche di beauty, con la nuova tendenza dei prodotti di bellezza solidi, dallo shampoo al dentifricio. Non mancano i consigli per rimettersi o mantenersi in forma: vi raccontiamo la ginnastica energetica. L'ormai tradizionale appuntamento con il design vi lancia cinque idee per attrezzare terrazzi e giardini. Insomma, i vostri ambienti outdoor che sono sempre più stanze a cielo aperto. E a suon di musica torniamo agli anni '90, perché è tempo di reunion, vedi Paola e Chiara. Mentre serie tv e film ridanno vita a vecchi tormentoni: l'ultimo caso è quello dell'inglese Kate Bush. Michela Andreozzi risponde alle vostre lettere sulla Posta del cuore e di altri organi vitali.