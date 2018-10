Meteorite infiamma i cieli d'Italia: raffica di avvistamenti al tramonto Video

Meteorite nei cieli d'Italia e prima ancora che calasse l'oscurità. Non solo la luna piena ha dato spettacolo in cielo la sera di mercoledì: in tanti, sui social, segnalano di aver visto un meteorite all'ora del tramonto. Il fenomeno è stato avvistato da Genova a Trieste, da Milano a Roma ed è stato puntualmente pubblicato su facebook e su twitter.LEGGI ANCHE: Bolide illumina il cielo del centro Italia ed esplode nell'atmosfera video Il tutto è avvenuto intorno alle 18.40 ed è stato descritto come una lunga scia verde lasciata da un corpo incandescente.