Meteo, ultimo weekend di caldo: poi arriva la perturbazione polare con temporali e grandine

Buone notizie per il weekend in arrivo: l'estate sembra non volerci lasciare del tutto. Saranno infatti un sabato e una domenica caldi e soleggiati, quelli che ci aspettano. Tutto grazie all'aumento della pressione, che garantirà un clima ancora estivo almeno fino ai primissimi giorni di ottobre. Dopo, però, potremmo dover salutare davvero la bella stagione una volta per tutte.



Saranno comprese tra i 25 i 32 gradi le temperature su gran parte delle Regioni italiane per tutto il fine settimana. Poco sotto i 30 gradi si attesteranno Roma, Firenze, Bologna, Milano e Padova. Al di sopra invece le città del Sud Italia. Il bel tempo e il clima caldo proseguiranno poi senza particolari disturbi almeno fino a mercoledì 2 ottobre, poi l'autunno arriverà davvero: secondo IlMeteo.it sono previste diminuzioni di temperatura fino a 10 gradi.



Dal 3 ottobre infatti l'alta pressione delle Azzorre potrebbe spingersi fino al Regno Unito, causando così correnti di aria gelida che scenderanno fino al Bel Paese. Il contrasto con le temperature ancora piuttosto calde preesistenti provocherebbe rovesci, temporali e grandinate, dapprima sul Triveneto, poi su tutte le regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia. Rischio temporali anche a Roma e su tutto il Lazio.



