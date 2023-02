Meteo weekend e San Valentino, ancora correnti fredde: tempo instabile al Sud, mentre al Centro e al Nord arriva l'anticiclone tropicale

Meteo weekend e San Valentino - Sta per finire l'ondata di gelo degli ultimi giorni. L'acuta fase di maltempo che ha interessato la Sicilia può ormai essere archiviata ma le correnti fredde restano in agguato e proveranno a sferrare un ultimo attacco verso le nostre regioni meridionali nella giornata di domenica. Come scricono gli esperti di 3bmeteo, un fronte di instabilità riuscirà a intrufolarsi sull'Italia attraversando il basso Adriatico per portare nuvolosità irregolare e qualche rovescio, anche nevoso ma stavolta a quote di montagna, al più di alta collina su parte del Sud. A risentirne saranno Molise, Puglia, Basilicata, buona parte della Campania poi dal pomeriggio-sera anche Calabria, Sicilia nord orientale e fascia ionica. Il transito sarà abbastanza veloce e uscirà di scena entro lunedì mattina al massimo lunedì pomeriggio. Anche in termini di precipitazioni non avrà nulla a che fare con la situazione che ha riguardato la Sicilia, gli accumuli attesi saranno poco significativi e non destano preoccupazione sotto il profilo delle possibili criticità.

Centro e Nord, temperature miti

Questo per ciò che riguarda il Sud, mentre al Centro e al Nord arriva l'anticiclone tropicale grazie ad un promontorio di matrice sub tropicale che avanzerà da ovest e andrà a posizionare i suoi massimi tra l'Italia settentrionale e la Francia.

Qui un weekend tutto caratterizzato da sole e clima più mite con massime che domenica potrebbero far registrare già i primi valori sopra media sulle Alpi e le Prealpi. Ora diamo un'occhiata alla domenica che è la giornata interessata da quel transito instabile.

Domenica

Nord, tempo ampiamente soleggiato, clima ancora freddo al mattino con gelate fino in pianura ma con temperature diurne più miti anche leggermente sopra media su Alpi, Prealpi e pedemontane. Centro, sole prevalente salvo addensamenti innocui sull'Adriatico con qualche fugace episodica pioggia non esclusa sull'Abruzzo, clima ancora freddo al mattino con gelate fino ai fondovalle ma in riscaldamento diurno con valori massimi entro le medie. Sud, nuvolosità irregolare in arrivo su Molise, Puglia, Basilicata, alta Calabria con qualche breve piovasco entro il pomeriggio e debole neve sopra i 900/1000m, tra il pomeriggio e la sera qualche piovasco anche su bassa Calabria e Sicilia orientale mentre migliorerà sui restanti settori. Clima ancora freddo con massime leggermente sotto media. Venti tesi a tratti forti tra Nord e Nordest su Adriatico e Ionio, deboli o moderati altrove. Mari, molto mossi Adriatico e ionio. Poco mossi o mossi gli altri.