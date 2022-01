Meteo weekend, temperature in salita: freddo fino a venerdì, poi il caldo dell'anticiclone. Le previsioni per il 15 e 16 gennaio

I fiocchi di neve a bassa quota di questa settimana, nel weekend diventeranno solo un ricordo. E' in arrivo l'alta pressione delle Azzorre che spazzerà via il gelo. Venerdì sarà l'ultimo giorno di freddo, poi il meteo segnerà un miglioramento in tutta Italia e i giacconi verranno messi nell'armadio, almeno per qualche giorno.

L'anticiclone che sta per raggiunge l'Italia, fa sapere "3Bmeteo", è di natura sub tropicale e porterà stabilità e clima più mite già da venerdì, ma soprattutto da sabato e per tutto il weekend. Gli faranno da contorno delle nebbie e delle foschie nelle ore più fredde, ma non saranno diffuse. A metà della prossima settimana il nuovo crollo delle temperature.

Meteo weekend, salgono le temperature

Domani, venerdì 14 gennaio, le temperature continueranno a essere fredde di giorno e gelide di notte e al primo mattino, con minime fino a -6 gradi al Nord e -14 a circa 1200 metri, e massime fino a 5-6 gradi. A Roma domani temperature vicino allo zero nella notte e massima fino a 10 gradi. Valori un pò più alti al Sud.

L'anticiclone della Azzorre porterà invece le temperature anche a 14 gradi in molte città italiane. Questa situazione proseguirà anche con l'inizio della prossima settimana, dopo di che potrebbe arrivare una nuova irruzione di aria artica con l'ennesimo abbassamento delle temperature.

Giovedì 13. Al nord: bel tempo freddo. Al centro: sole prevalente. Al sud: ultimi piovaschi in Sicilia, bel tempo altrove. Venerdì 14. Al nord: soleggiato. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso. Sabato 15. Al nord: sole prevalente. Al centro: bel tempo. Al sud: tempo stabile. Domenica con più nubi, ma asciutto.

