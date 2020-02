Meteo, torna il maltempo. In Toscana scuole chiuse da Piombino a Follonica

Meteo, il tempo comincia a cambiare , l'era del dominio anticiclonico sta per terminare, il flusso perturbato Nordatlantico comincia lentamente a scendere di latitudine influenzando anche l'Italia. Da domani a domenica ben tre fronti perturbati interesseranno l'Italia. Il team del sito ilmeteo.it comunica che il primo fronte raggiungerà l'Italia mercoledì 26. Il tempo peggiorerà sin dalle prime ore sui confini alpini dove nevicherà a quote via via più basse. Piogge interesseranno il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio le precipitazioni dalla Toscana si porteranno verso gli Appennini, le zone adiacenti ad essi e in serata su Campania e Calabria. La neve scenderà sopra i 1000 metri. I venti rinforzeranno dapprima da Ponente (burrascoso sul mar Ligure), quindi da Maestrale.

Portoferraio che vieta anche parchi e cimiteri in base all'ordinanza adottata questo pomeriggio dall'amministrazione comunale. Scuole chiuse nel Livornese a causa dell'allerta meteo arancione per venti molto forti e mareggiate. In particolare niente lezioni nel territorio comunale di Piombino , come spiega il Comune sul suo profilo Fb. Scuole chiuse anche all'isola d'Elba, ache vieta anche parchi e cimiteri in base all'ordinanza adottata questo pomeriggio dall'amministrazione comunale. Rieti, allerta meteo per pioggia dalla mattina di venerdì nel Reatino Scuole chiuse a Follonica. A Follonica (Grosseto) scuole, parchi pubblici e il cimitero domani, mercoledì 26 febbraio, resteranno chiusi per l'allerta arancione diramata dalla Regione per forte vento sul litorale. Il Comune di Follonica ha già disposto la chiusura di ogni ordine e grado delle scuole. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella ha disposto la chiusura, oltre che delle scuole, di cimitero e parchi pubblici.

Allerta Protezione Civile. Vento fino a burrasca forte su gran parte dell'Italia e mareggiate lungo le coste esposte. Per questo la Protezione Civile ha emesso un allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse che «potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche». L'avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 25 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Piemonte, Lombardia e Veneto, specie sui settori alpini, con raffiche di foehn in pianura e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Marche. Dal mattino di domani, mercoledì 26 febbraio, si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio, in graduale rotazione da Nord-Ovest ed estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

