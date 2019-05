Meteo, scuole chiuse domani in molti comuni per i fiumi in piena: ecco dove

Scuole chiuse il 14 maggio a causa dell'ondata di piena dei fiumi. Sono molti i comuni che hanno deciso questa misura in via precauzionale. Oggi situazioni più critiche nel Modenese, con ponti chiusi e case sgomberate, per la piena del Secchia, e nel Cesenate dove per l'esondazione del Savio è stato chiuso in via precauzionale un ponte ferroviario che ha causato l'interruzione dei treni tra Faenza e Cesena sulla linea Bologna-Rimini per quasi 12 ore. Questo l'elenco delle scuole chiuse:

Ravenna e Cervia. Domani scuole chiuse a Ravenna, visto il perdurare dell'allerta rossa per i fiumi. Lo rende noto il Comune, spiegando che «per massima cautela si è reso necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni». In precedenza era già stata disposta la chiusura di 9 scuole tra Ravenna, nella zona dove è previsto il transito della piena del Savio. Scuole chiuse anche a Cervia

Cesena. Domani, a causa del maltempo, saranno chiuse tutte le scuole di Cesena e già da oggi sono sospesi i corsi serali. Intanto nella provincia romagnola si continua a lavorare. Il fiume Savio è in lento calo a monte della città. Sono stati rialzati gli argini ai lati del Ponte del Risorgimento, o ponte Nuovo, con sacchi di sabbia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Caps (Centro addestramento Polizia Stradale) per l'allagamento della centrale elettrica. Per scongiurare il rischio di allagamento della centrale Teleriscaldamento di Hera nella zona Ippodromo sono in corso interventi, anche qui, con sacchi di sabbia e con motopompe. La polizia municipale, soprattutto a Martorano e Ronta, sta avvisando i residenti nelle vie adiacenti al fiume (via Ficchio, Fornasaccia fino a San Martino in Fiume) per informarli e aiutarli a organizzarsi con misure di autoprotezione. È crollata in vari punti la pista ciclabile sull'argine del Savio ed è inagibile. Chiusa anche la passerella ciclopedonale sul Savio e il parco Ippodromo.



