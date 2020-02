Meteo, weekend di Carnevale primaverile: punte oltre i 20° al Nord, allarme siccità

. Freddo e neve sono ormai ricordi al punto che la primavera sembra essersi impossessata stabilmente dell'Italia. E si verificano fenomeni estremi come la siccità al punto che Coldiretti annuncia che è allarme per il Po con il livello idrometrico al Ponte della Becca, nel Pavese, di -2,4 metri. La stessa rivelazione di metà agosto scorso.

diventando l'assoluto protagonista del tempo. Il sole sarà prevalente su tutte le regioni, anche se nottetempo si potranno formare alcune foschie o nebbie sulla Pianura Padana, ma in rapido dissolvimento al mattino. Temperature in aumento con valori fino a 16°C su molte città, oltre i 20°C soltanto sulle valli del Trentino Alto Adige. Il team del sito www.iLMeteo.it prosegue la previsione annunciando un inizio della settimana prossima piuttosto mite, ma con un aumento via via più deciso della nuvolosità al Centro-Nord. Nubi che martedì e mercoledì prossimo porteranno anche delle piogge.