Meteo, dal weekend torna il caldo: temperature fino a 36 gradi con l'anticiclone africano

Il caldo sta per arrivare. Complice l'anticiclone africano che già dal weekend farà alzare le temperature. Firenze toccherà i 30 gradi, Roma 32 e Napoli 34, così come Lecce. Mentre Foggia arriverà a 36, Potenza e Bari a 32. Sabato e domenica saranno due giorni in cui ci sarà il sole, salvo qualche temporale nel pomeriggio di domenica nel Nord Italia.

Quando arriverà il caldo - Domenica sarà il giorno in cui l'alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l'Italia e a influenzare il Sud. Molte città nel weekend toccheranno quindi 28-30°C, mentre al Centro non si salirà oltre i 25 gradi. Stessa situazione al Nordest, ad eccezione di Bologna che segnerà 27°C.

