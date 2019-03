Meteo, weekend di maltempo e caldo anomalo: le città a rischio pioggia

Si prevede un weekend di caldo anomalo sull'Italia ma per chi sta organizzando una bella gita fuori porta, le notizie che giungono dal fronte meteo, non sono delle migliori. Da ovest infatti, una perturbazione atlantica si prepara a colpire con il suo maltempo, alcune zone del nostro Paese proprio a cavallo dell'imminente fine settimana. Vediamo nel dettaglio quando arriverà questa perturbazione e quali saranno le zone minacciate dalle piogge.

Partendo dalla giornata di sabato, le notizie tutto sommato saranno ancora discrete, in quanto, l'alta pressione attualmente arrivata su gran parte del Paese, riuscirà a mantenere condizioni di tempo abbastanza tranquillo e piuttosto mite, anche se non mancheranno un po' di nubi in arrivo soprattutto nel pomeriggio sulla Liguria, le coste toscane, laziali fino ai litorali della Campania. Altre nubi arriveranno nelle aree interne del Centro specie fra Umbria e Lazio settentrionale. Questi annuvolamenti viaggeranno in seno a deboli correnti umide e miti in risalita dai quadranti meridionali, emissari di un successivo peggioramento atteso nella seconda parte del weekend.

Domenica infatti, rinforzeranno i venti umidi da sud e la situazione meteo assumerà un aspettodiverso rispetto al Sabato. Già dal mattino, nubi minacciose copriranno gradualmente i cieli del Nord Ovest ed in seguito anche il resto delle regioni settentrionali specie Alpi, Prealpi fino al Friuli Venezia Giulia e l'alto Veneto. Minacciate dalla pioggia saranno dunque la Liguria, specie il settore centrale, il Piemonte e a seguire la Lombardia, la fascia alpina e prealpina fino al Friuli Venezia Giulia. Potrà cadere anche la neve sull'Arco alpino intorno 1900-2000 metri.

Nubi irregolari interesseranno, col passare delle ore, alcune zone del Centro e del Sud segnatamente l'area tirrenica e dunque dalla Toscana, all'Umbria, al Lazio fino alla Campania e il sud della Puglia. Su queste aree tuttavia, il rischio di pioggia, si manterrà decisamente più bassoanche se consigliamo ugualmente di tenere un ombrellino a portata di mano. Bel tempo invece sul medio a basso Adriatico, sulla Basilicata, la Calabria, in Sicilia e sulla Sardegna. Calano un po' le temperature massime nelle zone raggiunte dalle piogge e dalla maggior nuvolosità.

