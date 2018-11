Meteo, aria artica in arrivo sull'Italia: settimana da brividi, ecco dove farà più freddo

Uno scenario tipicamente invernale quello che attende l'Italia dalla prossima settimana con un «calo termico atteso in tutto il nostro Paese, più sensibile al Nord, anche in considerazione del lungo periodo di caldo anomalo che ha caratterizzato finora questo autunno».

L'Italia si appresta, quindi, a vivere un drastico cambio del meteo e registrare temperature in forte calo, per colpa dell'aria artica in arrivo dalla Russia che inizia a propagarsi nel nostro Paese. La prima e più rilevante conseguenza, spiegano i metereologi di Epson Meteo, sarà appunto Secondo 3B Meteo i venti freddi da Est determineranno un «generale abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord e sulle Adriatiche».

All'inizio della prossima settimana un secondo impulso di aria fredda di origine artica investirà il cuore dell'Europa e in particolare il Nord Italia. Al Centro-Sud assisteremo ad un più marcato peggioramento del tempo, mentre al Nord, l'ulteriore calo delle temperature potrebbe causare, tra lunedì e martedì, la comparsa della prima neve della stagione fino a quote decisamente basse. Il clima, in definitiva, sarà già «invernale soprattutto al Nord, con valori anche sotto le medie stagionali di 5-6 gradi».

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE IN CALABRIA. Una perturbazione proveniente dai Balcani porterà nelle prossime ore un'ondata di maltempo sulle regioni del basso Adriatico e in particolare sulla Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi piogge e temporali, localmente anche molto intensi, sui settori centro-settentrionali ionici della Calabria. Il Dipartimento ha anche valutato per oggi e domani una allerta arancione su quasi tutto il versante ionico della Regione.

