Meteo, temporali in arrivo nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche ma anche al Sud: le previsioni per il weekend

Pausa per l'anticiclone africano a causa dell'arrivo, in giornata, di veloci temporali al Nordest e sulle Marche, con possibili grandinate. Domani tuoni e fulmini colpiranno l'Abruzzo e i rilievi centro-meridionali del Lazio (possibile temporale anche a Roma) per poi finire la loro corsa in Campania e Basilicata sfiorando anche la Puglia montuosa. Domenica tornerà il sole ovunque.

Temperature in diminuzione

Già da oggi le temperature inizieranno a diminuire al Nord mentre continueranno a essere infuocate al Sud (40°C in Puglia e Sicilia).

Le previsioni

Nel dettaglio: Venerdì 23. Al nord: temporali sparsi localmente forti al Nordest. Al centro: entro sera peggiora sulle Marche. Al sud: sole e caldissimo con 40°C in Puglia e Sicilia. Sabato 24. Al nord: sole prevalente. Al centro: temporali veloci, ma forti, dalle Adriatiche verso il Lazio. Al sud: nel pomeriggio temporali sugli Appennini. Domenica 25. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: soleggiato ovunque. Al sud: lieve instabilità sulla Calabria, clima meno caldo. Tendenza prossima settimana: ancora soleggiata e via via più calda almeno fino a mercoledì. meno fino a mercoledì.