Meteo, maggio invernale: ancora piogge e freddo. E potrebbe tornare anche la neve. Allerta anche su Roma

Maledetta primavera. A Maggio è tornato l'inverno. Anche per domani è previsto cielo molto nuvoloso o coperto con

schiarite tra il pomeriggio e la sera, temperature minime intorno a 6 gradi e massime intorno a 12.



E potrebbe arrivare la neve sull'appennino umbro anche a 800-1000 metri nella serata di domenica. Lo prevede il bollettino meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Sull'Umbria è infatti atteso domenica un peggioramento delle condizioni del tempo. Con temperature massime in calo. Nella mattinata del 5 maggio sono previsti rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone occidentali. Fenomeni più frequenti e diffusi - si legge nel bollettino - dal pomeriggio-sera. La quota neve è indicata in calo sull'Appennino: intorno a 1.300 metri nel pomeriggio, 800-1000 metri in serata.

E' allerta meteo anche nel Lazio e nella Capitale, a partire dal primo mattino di sabato 4 maggio e per le successive 24-36 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una Criticità Codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali su tutte le Zone di Allerta. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200. I cittadini sordi possono contattare la Sala Operativa attraverso l’app gratuita "Pedius".

è ancora nella morsa del maltempo con temperature in picchiata e piogge. La Protezione civile regionaleha diffuso un'allerta meteo gialla per tutta l'Isola per l'intera giornata di oggi. Previste precipitazioni «sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Molto mosso, tendente ad agitato lo Stretto di Sicilia; molto mossi il Tirreno e lo Ionio».