Meteo, forte grandinata a Belluno: Misurina ricoperta di bianco

Tregua dal forte caldo in montagna, dichiarato lo stato di attenzione in Veneto. Rovesci e temporali, anche di forte entità, hanno interessato la montagna veneta. Alla luce della situazione meteorologica attesa, il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica. La dichiarazione si prolungherà fino alle 10.00 di martedì 2 luglio, nel bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno.



