Meteo, giovedì la giornata più fredda poi temperature in rialzo

Temperature in netto calo lungo tutto lo stivale a causa dell'arrivo di venti freddi. Sono le previsioni del sito, che annuncia una settimana di cambiamento dal punto di vista climatico. Gli esperti del sito spiegano: «Oggi non ci saranno particolari scossoni anche se i valori cominceranno a perdere qualche grado al nord e sui versanti adriatici del centro, zone geograficamente fra le prime ad essere interessate dai venti freddi di Bora e Tramontana. Ma ecco che domani l'afflusso freddo diventerà più incisivo ed il calo termico più evidente».«Al nord, complici anche la maggiori schiarite notturne, avremo già temperature minime vicine allo zero e massime che faranno comunque fatica a raggiungere i 9-10 gradi. Calano anche al centro i valori, ma inizialmente soprattutto di notte come a Firenze ad esempio dove si avranno minime tra 3 e 4 gradi contro massime attorno ai 12-13°. Roma passerà dal valore notturno di oggi di 10-11° ad una minima di 5° ed una massima di 11-12°. Al sud invece il raffreddamento sarà meno evidente in quanto mercoledì i valori scenderanno nell'ordine di 2 o 3° rispetto a questi giorni».«Giovedì invece, sarà la giornata più fredda ma sempre per il centro nord con valori minimi che in città come Milano, Bologna, Bolzano ad esempio, potranno toccare valori anche prossime allo zero con diffuse brinate specialmente nelle aree di periferia e di aperta campagna. Stesso discorso al centro con Firenze che toccherà anch'essa gli zero gradi e Roma dove si dovrebbero registrare 3-4 gradi. Ancora una volta più contenuto il raffreddamento al sud. Napoli ad esempio, fra giovedì e venerdì, toccherà ai 5-6° di notte ma con valori diurni sempre attorno ai 12-13 gradi. La meno fredda sarà sempre Palermo dove le minime non scenderanno sotto ai 12-13° e le massime rimarranno sempre attorno ai 15-16°».