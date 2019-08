Meteo, previsioni: da lunedì nuovo boom di caldo africano, temperature sopra i 40 gradi

Il caldo torrido dei giorni scorsi sta dando una tregua al Paese, ma non durerà a lungo. Fino a domenica le temperature resteranno nella media e saranno anche gradevoli, ma le previsioni del tempo parlano chiaro a partire da lunedì il caldo tornerà sulla Penisola con un nuovo boom di caldo africano che riporterà la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi.

Come riporta il meteo.it da lunedì sulla Sardegna, la Sicilia e su alcuni tratti delle regioni centrali tirreniche si avrà un contesto stabile e soleggiato e si potranno raggiungere picchi intorno ai 37°-38°C. Da martedì però il caldo aumenterà e tutto il Centro Sud e le Isole Maggiori saranno colpite da una bollente stabilità atmosferica che farà ulteriormente salire i termometri fino a toccare picchi di 39°-40°C specie nelle zone interne della Sardegna, della Sicilia e fino a 37°-38°C su gran parte del Sud e nelle aree interne del Centro come in Toscana e in Umbria.

Al Nord invece le temperature resteranno più miti con perturbazioni che continueranno a persistere nell'arco alpino e prealpino. Da mercoledì anche al Centro e al Sud le temperature torneranno ad essere meno calde fino a quando nel fine settimana l'alta pressione africana passerà nuovamente il testimone a quella delle Azzorre.



Meteo: COLPO di SCENA, Torna l' AFRICA a 40°C, ecco QUANDO e Perché POI sarà la FINE » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/586XL1EdS8 #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 15 agosto 2019

