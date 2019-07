Meteo, picco di caldo nel weekend ma da martedì stop all'estate

Previsioni meteo avverse per chi ha in programma ferie la prossima settimana: il caldo persiste nel weekend che sarà all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano. Non mancheranno tuttavia alcuni disturbi pomeridiani sotto forma di temporali. Ma poi da martedì il tempo subirà un importante cambiamento.

Il team de iLMeteo.it comunica che sabato comincerà con tanto sole su tutto il Paese e con temperature già piuttosto elevate ovunque specie al Sud e sulle due Isole Maggiori. Nelle ore pomeridiane però, ecco che non sono da escludersi alcuni rovesci temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini specie sulle aree di confine. A maggior rischio saranno le montagne della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Domenica, l'Anticiclone sub tropicale dominerà su gran parte del Paese dispensando tanto sole, ma soprattutto tanto caldo afoso sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Attenzione invece ai settori alpini e prealpini del Nord Est dove deboli infiltrazioni d'aria meno calda daranno origine ad una fase temporalesca più attiva con fenomeni localmente violenti ed in possibile sconfinamento, soprattutto verso sera fin verso la pianura trevigiana, veneziana orientale (Jesolo, Eraclea) e spiagge friulane come a Bibione, Caorle, Lignano Sabbiadoro.



La redazione de iLMeteo.it avverte che da martedì tutto cambierà e l'estate subirà un brusco stop. Un vortice ciclonico atlantico in arrivo sull'Italia verrà alimentato da aria più fredda di origine artica. Tempo in forte peggioramento al Nord e parte del Centro con l'arrivo di violenti temporali con grandine e nubifragi sui settori centro-orientali. Nella sera di martedì farà irruzione la Bora con ulteriore recrudescenza del maltempo. Mercoledì, tracollo termico con circa 12°C in meno rispetto ai giorni precedenti e ancora temporali forti dal Nordest verso il Centro e quindi il Sud. La settimana prossima si preannuncia decisamente fresca, ventosa e con temperature sotto la media di 5-7°C.

