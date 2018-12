Meteo, torna il caldo anomalo: temperature fin sopra i 20°C Previsioni

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia continua a vivere un periodo in cui le stagioni non riescono ad imporsi in modo decisospesso contrassegnate da alti e bassi. Come spiega ilMeteo.it dopo un autunno davvero particolare, ora tocca al Generale inverno mostrare i muscoli nel tentativo di riportare l'atmosfera sui giusti binari. Purtroppo però anche l', parliamo ovviamente di quello meteorologico appena iniziato, non sembra partire col piede giusto.Dopo lo spostamento verso sud e l'attenuazione di un vortice di bassa pressione attualmente presente al sud Italia, sul nostro Paese è atteso un graduale ma deciso rinforzo dell'alta pressione che non solo porterà una rinnovata stabilità atmosferica, ma influenzerà ovviamente tutto il quadro termico generale. Nel corso della prossima settimana infatti,soprattutto al sud e su gran parte del centro, si cominceranno a registrare inevitabili aumenti delle temperature con valori che potranno addirittura superare i 20°C al sud,come a Palermo e raggiungere facilmente i 17-18°C al centro Italia in città come Firenze e Roma.Un caldo davvero anomalo che porterà i valori termici anche sopra media di 10-12°CAl nord invece, l'aumento delle temperature interesserà soprattutto i settori montuosi in quanto le zone di pianura saranno spesso immerse in una fitta coltre di nebbia e nubi basse che manterranno non solo un'atmosfera più grigia ma anche un clima decisamente più rigido ed inquinato. Sono le classiche inversioni termiche che, tutto sommato, non sono certo una novità in questo periodo dell'anno.