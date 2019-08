Maltempo, grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord

Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e alcuni tetti scoperchiati. In particolare, in via Visitazione a Bolzano è crollato un antico cedro del libano che si è accasciato sul condominio antistante.

Molte le strade e le strade allagate. I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono in azione insieme con i corpi volontari dei vigili del fuoco. Si temono anche gravi danni alle colture.

#EINSATZINFO: FF Oberau - 06.08.19 - Unwettereinsätze / interventi per maltempo 📸 FF Oberau pic.twitter.com/tV8EONs5vg — LFV Südtirol (@LFVSuedtirol) 6 agosto 2019

Situazione di allerta anche a Venezia. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l'intero territorio regionale, per la possibilità di forti temporali. Le prescrizioni sono valide fino alle ore 08:00 di giovedì 8 agosto. Le previsioni meteo dell'Arpav indicano per martedì e mercoledì tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane e più frequenti domani. Saranno possibili forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate, oggi per lo più sulle zone montane e pedemontane, domani anche su alcune zone della pianura, specie centro-settentrionale.

