Meteo, Pasqua e Pasquetta con il maltempo: ciclone atlantico porta pioggia

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta da incubo quest’anno. Come rilevato da IlMeteo.it le festività pasquali saranno contrassegnate dal maltempo, a causa di un ciclone che terrà sotto scacco tutta la penisola, da nord a sud. La causa è quella dell'arrivo di masse d'aria instabili dal Nord Europa che produrranno maltempo su diverse nazioni, inclusa l'Italia che sarà l'assoluta protagonista. Aria di origine polare si dirigerà verso il nostro Paese,a partire dal sabato santo (20 Aprile) dopo aver interessato 3/4 d'Europa.

Il transito di questa massa fredda ed instabile, sostiene IlMeteo.it, determinerà un primo veloce peggioramento del tempo con l'aumento progressivo della nuvolosità dapprima solo al nord-ovest e Sardegna poi anche sul resto delle regioni centro-settentrionali con piovaschi e temporali seguiti da un calo delle temperature. Il peggio però arriverà tra Pasqua e Pasquetta: l'aria fredda che riuscirà ad entrare sia dalla porta del Rodano sia da quella della Bora, a contatto con le miti acque del mar Mediterraneo darà vita ad un vero e proprio ciclone mediterraneo. Pertanto, vivremo una Pasqua e una Pasquetta con la pioggia, i temporali e laddove i fenomeni saranno intensi non si escludono delle grandinate.



Meteo: PASQUA 2019 e PASQUETTA da INCUBO. CICLONE atlantico sulle VACANZE. Ecco le CONSEGUENZEhttps://t.co/K0xOM0qH9x pic.twitter.com/lxgklnLpiJ — IL METEO.it (@ilmeteoit) April 10, 2019

Il maltempo interesserà a più riprese gran parte delle regioni, ma in modo particolare quelle del versante tirrenico, e il centro sud, dove comunque tra un acquazzone ed un temporale non mancheranno sprazzi di sole e ampie schiarite. Da segnalare inoltre la presenza di vento con raffiche da nord-nordovest fino a 50 km/h. Un'altra notizia è che tornerà la neve sulle Alpi: difatti il flusso freddo regalerà nevicate sulle cime alpine con la possibilità di vivere una Pasqua e una Pasquetta anche sulla neve. Insomma, per quest'anno non mancherà nulla: sole, pioggia e neve.