Meteo, Palermo nel caos: forti acquazzoni e strade allagate

Caos a Palermo per il maltempo. Si contano già almeno venti interventi dei vigili del fuoco per i disagi creati da un violento acquazzone che si è abbattutto nella notte sulla città: allagamenti di vie e sottopassaggi, automobilisti impantanati e alberi sdradicati dalle forti piogge. Molti i disagi alla viabilità: la Circonvallazione del capoluogo siculo è in tilt, il sottopassaggio di viale Lazio è stato chiuso, allagato come tutta via Ugo La Malfa.

Meteo, ondate di maltempo in serie per tutto settembre. Le previsioni



#5settembre In via Archirafi #palermo non abbiamo problemi di acqua per fortuna. Ne abbiamo così tanta che non si vede più lo stallo per la sosta dei disabili @Palermodamare @RetweetPalermo pic.twitter.com/kxwjN2lVmz — Roberto La Barbera (@roblabar) 5 settembre 2019

La Polizia Municipale della città informa che «a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale». Sono inoltre soltanto parzialmente transitabili: il sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; viale Regione Siciliana/via Conte Federico; via Lanza di Scalea in entrambi i sensi di marcia e via Ciaculli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA