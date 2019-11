Meteo, Italia nell'occhio del ciclone: scuole chiuse al Sud e acqua alta a Venezia

Maltempo e scuole chiuse in molte parti d'Italia in particolare al Sud dove sono attese mareggiate con onde alte fino a 7metri. Neve al nord oltre gli 800 metri e acqua alta a Venezia, dove l'alta marea ha già raggiunto alle ore 8 il livello di un metro sopra il medio mare. Oggi è prevista una punta di acqua alta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata. Lo si apprende dal Centro maree del Comune di Venezia. In mare aperto la piattaforma del Cnr segna già 120 centimetri. Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. In città c'è allerta, e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia.

Scuole inoltre chiuse per il maltempo dal Lazio alla Sicilia con conseguente chiusura anche di cimiteri e parchi pubblici. In Sicilia, Basilicata e Calabria l'allerta meteo è di colore rosso, così come nell'area jonica della Puglia. Scuole chiuse in tantissime città: si parte da Anzio, passando per Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, fino ad arrivare ai comuni siciliani di Pozzallo e Noto.

Scuole chiuse in Sicilia, Lazio, Campania (anche Napoli), Calabria e Puglia: ecco dove

Nubifragio a Roma, due auto bloccate dall'acqua alta sull'Ardeatina: 4 soccorsi, anche 2 bimbi. Caos metro



Coldiretti, verificare condizioni per stato calamità. «Alberi abbattuti, serre divelte dal vento, olive sbattute a terra prima della raccolta e campi sott'acqua per i nubifragi che stanno flagellando le regioni del sud con l'allerta rossa della protezione civile su Calabria, Basilicata e Sicilia ed arancione invece in Puglia». È quanto emerge dal primo bilancio dei violenti nubifragi effettuato dalla Coldiretti, che chiede di verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle zone colpite dal maltempo che ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a macchia di leopardo e provocato frane e smottamenti. «A soffrire del violento cambiamento climatico - sottolinea la Coldiretti - sono state principalmente le coltivazioni di stagione in un momento in cui si è fortunatamente quasi conclusa la vendemmia ma è in pieno svolgimento la raccolta delle olive e sono state fatte o si preparano i terreni per le semine autunnali». (segue)

l maltempo sta colpendo con un doppio sistema di perturbazioni il Veneto - e il resto del Nordest - Le conseguenze sono le piogge estese in corso sulla regione, e a Venezia una situazione ideale per i picchi di alta marea. Stamane, riferisce il centro Arpav di Teolo, le precipitazioni, con massimi di 20 millimetri, hanno interessato soprattutto la parte centro settentrionale e orientale del Veneto, come il Cansiglio e la costa veneziana. Ma il clou dei fenomeni è previsto tra stasera e la prossima notte. Il Veneto, spiegano i meteorologi, è stretto in queste ore da un doppio sistema di perturbazioni: uno posizionato con minimi sul Mediteranneo centrale, l'altro in avvicinamento da Nord ovest.

Ryanair, dirottati due voli in arrivo a Bari.

A causa del maltempo due voli in arrivo a Bari da Milano sono stati dirottati in mattinata sullo scalo di Brindisi: si tratta di un volo Ryanair partito da Malpensa, e di un collegamento Alitalia decollato da Linate. Anche in provincia di Bari il maltempo sta provocando danni. Nella notte il vento forte ha fatto crollare ad Adelfia le luminarie montate in occasione della festa per il patrono del paese, San Trifone. Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per allagamenti di box e garage ad Altamura, e per alberi divelti a Santeramo in Colle. La pioggia ha creato disagi alla circolazione anche sull'autostrada, nel tratto tra Trani e Giovinazzo, e sulle strade statali 231 e 96.

Matera, allagamenti e danni nei Sassi. Forti disagi a Matera per un violento temporale che si è abbattuto questa mattina. Strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. La situazione sta rientrando ma permangono le difficoltà. I maggiori problemi in città sono stati segnalati in via Lucana. Fiumi d'acqua, inoltre, si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni la violenza dell'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. Oggi a Matera le scuole sono chiuse per ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggieri firmata ieri a seguito dell'allerta arancione della Protezione civile della Regione Basilicata. Questa mattina è stato attivato il numero verde 800.262667 della Protezione civile comunale per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini.

Venezia, marea a 120cm. La città di Venezia si sta preparando all'alta marea 'eccezionalè di 1.40 centimetri previsti per le 10.30. Al momento la massima ha raggiunto i 1.20 centimetri, ed è tuttora in aumento mentre sulla piattaforma esterna siamo già sui 135 centimetri. A Chioggia invece, l'altro importante centro del veneziano affacciato sulla laguna, la massima del momento è ferma sui 127 centimetri, valore che salirà nella prossima ora. Per ritrovare una misura simile di marea, secondo gli esperti del centro comunale, bisogna risalire al primo febbraio del 1986 quando l'acqua arrivò a 156 centimetri, ma il dato non è comunque paragonabile a quella che sconvolse Venezia il 4 novembre 1966 raggiungendo un metro e 94 centimetri.