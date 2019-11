Meteo, Italia di nuovo sott'acqua: rischio alluvioni nel weekend

Tra poche ore un ciclone di origine Nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale e nel corso del weekend raggiungerà dapprima la Sardegna e poi le regioni meridionali, dando vita a una pesante fase di maltempo che coinvolgerà quasi tutta l'Italia. Il team del sito ilmeteo.it avverte che nel fine settimana la giornata peggiore sarà quella di sabato, quando il ciclone si troverà sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti cadranno incessanti sulla Liguria centrale e di ponente e su tutto il Piemonte. Il rischio di frane e straripamenti di fiumi sarà elevato in quanto questi territori sono già zuppi d'acqua per le piogge dei giorni scorsi e in più è atteso un graduale scioglimento della neve in quota.

LEGGI ANCHE Meteo, ancora maltempo nel weekend: temporali da nord a sud



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Scirocco soffierà via via più forte, provocando mareggiate sulle coste esposte e rendendo il mar Tirreno e quello Ligure agitati. Altre precipitazioni interesseranno anche il resto del Nord seppur meno intense, mentre nel pomeriggio comincerà a peggiorare sulla Sicilia. Il team del sito ilmeteo.it avvisa che domenica il ciclone raggiungerà il Sud Italia provocando una pesante ondata di maltempo dapprima sulla Sicilia, poi su Calabria e Basilicata, sferzate da vento di Scirocco a 100 km/h, mareggiate con onde alte fino a 5 metri e da un rischio concreto di eventi alluvionali. Continuerà a piovere ancora su Liguria e Piemonte, anche se con una tendenza a miglioramento mentre le piogge raggiungeranno anche tutto il settore adriatico centro-meridionale. Tornerà l'acqua alta a Venezia con una marea di circa 110-115 cm.