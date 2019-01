Meteo, neve e gelo sul centro Italia

Maltempo e neve sull'Italia.

Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa a quote di bassa collina. Lo comunica in una nota la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Attualmente la situazione della viabilità è particolarmente critica tra Siena e Grosseto: in vari tratti la strada è bloccata in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Siena e Casal di Pari (Grosseto).

Le ultime previsioni meteo indicano come la parte più attiva della perturbazione tenda lentamente a spostarsi verso nord. Nelle prossime ore quindi le precipitazioni dovrebbero gradualmente attenuarsi sulle zone centro-meridionali, dove tuttavia saranno ancora possibili locali rovesci. Sulle zone settentrionali (province di Firenze-Prato-Pistoia) e Arezzo c'è possibilità di precipitazioni fino a serata con quota neve intorno a 200-300 metri.

Una nuova fase di intenso maltempo sta per interessare anche il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate consistenti specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse da Arpav, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica in alcune aree del territorio, e per Vento Forte in altre zone, dalle ore 6.00 del primo febbraio alle ore 14.00 del 2 febbraio. Lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica riguarda i

Bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Lo Stato di Attenzione per Vento Forte è dichiarato sulle aree montane, pedemontane, costiere e pianura limitrofa.

Anche la Protezione civile della regione Campania ha emanato un'allerta meteo valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alle 9 di domani mattina sulla fascia costiera.

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi «la fase di emergenza lieve dei Piani neve e gelo in Liguria e la fase di preallerta in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana». «L'offerta ferroviaria - si legge in un comunicato - è confermata in tutte le regioni a esclusione della Liguria, dove sulle alcune linee, a causa delle nevicate previste, sarà garantito il 70% dei treni regionali. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza». Le principali azioni previste dal Gruppo Fs italiane, riguardano i «presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari, corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni. È stato anche allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico».

