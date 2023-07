Meteo, maltempo al Nord. Nubifragio vicino Cremona, maxi grandinata e blackout. Lombardia la più colpita

In Lombardia, regione più colpita dal maltempo, sono stati portati a termine oltre 200 interventi, la maggior parte di questi tra Milano e Varese. A Milano le squadre hanno operato per la messa in sicurezza di numerosi tetti e coperture scoperchiati dalle forti raffiche di vento nei comuni di Gorgonzola e Gessate, proprio in quest'ultimo comune sono in corso ricognizioni aeree con droni per verificare dall'alto lo stato di alcune coperture. A Varese gli interventi delle squadre, sempre per tetti divelti dal vento, si sono concentrati nella zona di Saronno.