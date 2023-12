Meteo, maltempo a Roma e allerta gialla in Toscana

Martedì 5 Dicembre 2023, 09:12 - Ultimo aggiornamento: 09:13

Oggi, il 5 dicembre, la perturbazione atlantica che ha portato neve al Nord Italia si sposterà verso il Centro-Sud, lasciando il settore settentrionale asciutto nel pomeriggio. Forti piogge sono attese dalla Toscana alle Marche, estendendosi poi al Centro, alla Campania, alla Sicilia e alla Puglia nel corso della giornata. La neve sarà presente sull'Appennino oltre i 1300-1600 metri. Il tempo tornerà ad un'atmosfera autunnale con temperature sotto la media almeno fino al 7 dicembre. Per il dettaglio delle prossime giornate, il mercoledì vedrà condizioni migliorate al Nord, mentre si prevedono rovesci su Toscana, Umbria e Lazio al Centro e peggioramento in Campania, Sicilia, Gargano e Salento al Sud. Giovedì, bel tempo al Nord, soleggiato al Centro e al Sud. Si prevede un ciclone con neve in pianura sul Piemonte e maltempo sulle Isole Maggiori da venerdì, mentre il weekend sarà in prevalenza soleggiato, salvo ultimi fenomeni al Sud il sabato.