Meteo, vento forte e temperature in calo: primavera addio, torna l'inverno. Le previsioni

Dopo un ingannevole assaggio di primavera, torna la neve e un deciso calo delle temperature. Durante i primi dieci giorni di marzo, infatti, si sono toccati 26 gradi in Sicilia, 24 a Milano complici venti secchi e caldi di Foehn, 23 a Roma, con valori anche di 10 gradi oltre le medie del periodo. Adesso, con l’ingresso di una perturbazione atlantica associata ad aria fredda in quota, avremo maltempo al Nord in spostamento verso il Centro, da domani anche verso il Sud. Ecco le previsioni di 3B meteo.

Domani, martedì 14 marzo

Nord: Ampie schiarite al Nordovest, piogge e temporali diffusi tra est Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con neve dai 1300m. Temperature in calo a est, massime tra 14 e 19.

Centro: Piogge e temporali in estensione dalla Toscana alle altre regioni; schiarite entro sera sull'alto Tirreno. Temperature in calo a ovest, massime tra 17 e 21.

Sud: Peggiora entro il pomeriggio in Campania con prime piogge, poi rovesci in estensione serale su Molise, Lucania e Calabria. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23.





Dopodomani, mercoledì 15 marzo

Nord: Residui piovaschi tra basso Veneto ed Emilia-Romagna al mattino, soleggiato altrove con fiocchi sulle Alpi confinali. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 16.Centro: Instabile su Adriatico e Appennino con rovesci sparsi e neve dai 900/1200m; soleggiato sulle Tirreniche. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16.Sud: Instabile su Adriatico e lungo l'Appennino con locali piovaschi, temporali e neve fino a 1000m, meglio su Isole e Campania. Temperature in diminuzione, massime tra 14 e 19.

Fra 3 giorni, giovedì 16 marzo

Nord: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con sottili velature in arrivo al Nordovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 12 e 16.

Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sull'Abruzzo; sottili velature di passaggio entro sera. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 17.



Sud: Condizioni stabili e soleggiate salvo qualche velatura o stratificazione in transito sulla Sicilia. Temperature in ulteriore lieve calo, massime tra 12 e 17.[Scegli Blu American Express.]Scegli Blu American Express.American Express[carta meteo 3Bmeteo]

Tendenza per venerdì, 17 marzo 2023

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Sereno altrove. Al nord est: Sereno.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno.

[carta meteo 3Bmeteo]

Tendenza per sabato, 18 marzo 2023

Nord: Al nord ovest: Sereno sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al nord est: Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Sereno sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sulle pianure e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

[carta meteo 3Bmeteo]

Tendenza per domenica, 19 marzo 2023

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Sereno sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese e sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.